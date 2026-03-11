Costi dei materiali in aumento l' allarme dell' Ance | Servono interventi urgenti

Le imprese del settore edile segnalano un incremento dei costi dei materiali da costruzione, con diverse segnalazioni di aumenti recenti. L’Associazione nazionale dei costruttori ha evidenziato la necessità di interventi urgenti per affrontare questa situazione. In questi giorni, diverse aziende hanno comunicato che i prezzi dei materiali stanno crescendo, creando preoccupazioni nel comparto.

A lanciare l'allarme è Ance Forlì-Cesena, che chiede "interventi urgenti per contrastare gli effetti speculativi legati alle tensioni geopolitiche" "Numerose segnalazioni di aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione stanno arrivando in questi giorni dalle imprese del territorio". A lanciare l'allarme è Ance Forlì-Cesena, che chiede "interventi urgenti per contrastare gli effetti speculativi legati alle tensioni geopolitiche e all'aumento dei costi lungo tutta la filiera dell'edilizia". Per questo l'associazione dei costruttori segnala che "senza un intervento urgente le imprese saranno costrette a sopportare da sole gli effetti della guerra con pesanti conseguenze sulla tenuta del sistema".