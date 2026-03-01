Sall fatica a trovare spazio in attacco mentre Rossini contribuisce a mantenere alta la prestazione della squadra. Nel primo gol, Sorzi effettua un riflesso importante su Silipo, ma successivamente Chakir firma il tap-in. Gli altri due gol subiti sono il risultato di ottime azioni di casa, con Silipo che conclude con precisione e viene aiutato da una deviazione, e D’Uffizi che calcia da breve distanza.

SORZI 6. Gran riflesso su Silipo nel primo gol, ma poi Chakir segna in tap in. Nulla da fare sugli altri due sigilli di casa perché Silipo la mette benissimo ed è aiutato anche da una deviazione e D’Uffizi calcia a due passi da lui. ZAGNONI 6. E’ ancora una volta l’uomo più pericoloso e di testa chiama Vitale al miracolo che avrebbe potuto sullo 0-2 riaprire la gara. Mezzo voto in meno perché "buca" sul tris di D’Uffizi pescato da Damiani. ROSSINI 6. Cerca di tenere alta la squadra con buoni risultati in pressione, meno in fase difensiva. Esce a metà perché ammonito. (1’st Lombardi 6. Cerca la magia da matecampo, sfiorando solo l’eurogol. Un paio di buone sventagliate per innescare Verza). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sall non riesce a incidere. Rossini tiene alta la squadra

Leggi anche: Stanzani, un’ora senza acuti, Sall sempre chiuso. Rossini fatica in difesa, Figoli troppo impreciso

Leggi anche: Rossini, prova convincente al centro della difesa. Rigo tiene fino alla fine, Verza punge sulla destra

Altri aggiornamenti su Sall.

Argomenti discussi: Sall non riesce a incidere. Rossini tiene alta la squadra; SERIE C: IL CARPI TORNA A CASA DALLA TRASFERTA DI ASCOLI CON LE OSSA ROTTE.

Sall non riesce a incidere. Rossini tiene alta la squadraSORZI 6. Gran riflesso su Silipo nel primo gol, ma poi Chakir segna in tap in. Nulla da fare sugli altri due sigilli di casa perché Silipo la mette benissimo ed è aiutato anche da una deviazione e ... ilrestodelcarlino.it