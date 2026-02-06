Si avvicina troppo alla ex e suona l' allarme anti-stalking | 46enne arrestato

La Polizia di Genova ha arrestato un uomo di 46 anni, originario della Romania, per aver violato il divieto di avvicinarsi alla sua ex. L’uomo si era avvicinato troppo e ha fatto scattare l’allarme anti-stalking. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno fermato, portandolo in caserma.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 46enne originario della Romania per violazione del provvedimento di allontanamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Mercoledì mattina, una donna ha chiamato il 112 perché l'allarme del dispositivo elettronico anti-stalking in suo possesso.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Genova Polizia Si nasconde dietro l'auto dell'ex moglie ma suona l'allarme del braccialetto elettronico: arrestato Fiuggi, il braccialetto elettronico lancia l'allarme: si avvicina al lavoro dell'ex moglie e viene arrestato A Fiuggi, un uomo è stato arrestato dopo aver avvicinato l’ex moglie utilizzando un braccialetto elettronico. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Genova Polizia Argomenti discussi: Si avvicina troppo alla ex e suona l'allarme anti-stalking: 46enne arrestato; Osservatorio sugli sparatutto 25/26; Supermercato, un negozio per studiare il comportamento dei clienti; Comunicare sparendo perché rimanga Cristo. Essere influencer cattolici dopo le dimissioni di don Ravagnani. Si avvicina troppo alla ex e suona l'allarme anti-stalking: 46enne arrestatoLa Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 46enne originario della Romania per violazione del provvedimento di allontanamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Mercoledì mattina, una donn ... genovatoday.it Usa abbattono drone iraniano: Si era avvicinato troppo alla portaerei LincolnWashington ha annunciato di avere abbattuto per autodifesa un drone iraniano che si era avvicinato alla portaerei Lincoln, schierata da vari giorni nelle acque del Medio Oriente assieme ad altri dis ... firenzepost.it Bambino, non ti avvicinare troppo Intanto, ti informo che stai guardando verso l'isola di Zannone, in questa zoomata che ho realizzato dalla Strada Lungomare di Latina - Rio Martino Buona domenica pomeriggio, amici viaggiatori! Foto Il Viaggio facebook Si avvicina troppo a un raro leopardo delle nevi per fotografarlo e viene aggredita: gli animali non sono attrazioni turistiche x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.