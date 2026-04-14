Ucciso a colpi di pistola a Foggia il personal trainer Annibale Carta | era vicino casa con il cane

Un personal trainer è stato ucciso a colpi di pistola mentre passeggiava con il suo cane vicino alla propria abitazione a Foggia. La vittima è stata colpita alle spalle con quattro proiettili, senza apparente motivo. La scena si è svolta in un'area residenziale e le autorità stanno indagando per chiarire i motivi e individuare eventuali responsabili. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale.

Ucciso alle spalle con quattro colpi di pistola mentre passeggiava con il cane vicino alla sua abitazione. È accaduto ieri sera a Foggia, in via Caracciolo, dove ha perso la vita Annibale Carta, personal trainer di 42 anni, incensurato. Non sono ancora state chiarite le cause del delitto che agli inquirenti sembrerebbe essere pianificato e premeditato. Secondo le indagini dei carabinieri, l’autore dell’omicidio avrebbe sparato a distanza ravvicinata perché vicino al corpo sono stati trovati sia i bossoli che il caricatore della pistola di piccolo calibro. Il dubbio è la natura stessa dell’omicidio. Annibale, chiamato “ Dinò”, non aveva precedenti penali, era sposato con due figlie, una di pochi mesi e l’altra di 12 anni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ucciso a colpi di pistola a Foggia il personal trainer Annibale Carta: era vicino casa con il cane Foggia, personal trainer ucciso sotto casa: Annibale “Dino” Carta freddato mentre portava il cane a spassoOmicidio in via Caracciolo: cosa è successo davvero Gli spari, un uomo sull’asfalto e la tragedia in pochi istanti nella tarda serata di lunedì 13... Leggi anche: Personal trainer ucciso per strada: colpi di pistola mentre era a spasso con il cane