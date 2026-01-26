32enne latitante ricercato per rapina e atti persecutori arrestato a Brescia disposta l' espulsione

Un uomo di 32 anni, ricercato per rapina, atti persecutori ed evasione, è stato arrestato a Brescia. Il cittadino moldavo, che doveva scontare oltre cinque anni di reclusione, è stato anche sottoposto a procedura di espulsione. L’arresto si inserisce nelle attività di controllo delle forze dell’ordine volte a garantire la sicurezza pubblica e l’applicazione delle norme di legge.

Un arresto e di un ordine di espulsione: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Brescia dove un cittadino moldavo 32enne senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti penali, è stato fermato e condotto in carcere. L’uomo, latitante da oltre 6 mesi, è stato individuato durante un controllo in un locale pubblico e dovrà scontare una pena definitiva di oltre 5 anni di reclusione per rapina, atti persecutori, evasione e guida senza patente. L’arresto è stato eseguito in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Un cittadino moldavo di 32 anni, ricercato per rapina, evasione e atti persecutori, è stato arrestato a Brescia dopo oltre sei mesi di latitanza.

