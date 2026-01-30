giannina orciari morta di infarto a ostra vetere dopo una truffa da 20 mila euro clonata la voce del figlio

La donna di 85 anni, Giannina Orciari, è morta di infarto a Ostra Vetere. La causa sembra collegata a una truffa da 20 mila euro, in cui i malviventi hanno clonato la voce del figlio per ingannarla. La vittima si era fidata di quella voce, ma alla fine l’ansia e lo stress l’hanno portata a un grave malore.

Giannina Orciari, una donna di 85 anni, è morta di infarto a Ostra Vetere dopo essere rimasta vittima di una truffa da 20 mila euro tra contanti e gioielli. La voce del figlio è stata clonata per farle credere che aveva avuto un incidente in cui aveva investito una donna, tale da richiedere il pagamento di una cauzione per evitargli il carcere. La vicenda di Giannina Orciari, morta di infarto dopo una truffa Le parole del sindaco di Ostra Vetere L'appello del Comune di Corinaldo Chi era Giannina Orciari La vicenda di Giannina Orciari, morta di infarto dopo una truffa La vicenda di Giannina Orciari è riportata dal Corriere Adriatico, che ha raccolto anche le dichiarazioni di uno dei figli della donna, Daniele Baldassarri, l’ultimo a parlarle (per telefono) prima del decesso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su Giannina Orciari

Ultime notizie su Giannina Orciari

