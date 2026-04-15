Perché mi sveglio sempre di notte per andare in bagno? I consigli dell’urologa

Molte persone si svegliano regolarmente di notte per andare in bagno, un fenomeno che può essere legato a diversi motivi. Tra le cause più comuni ci sono abitudini alimentari e di assunzione di liquidi prima di dormire, ma anche condizioni mediche che richiedono un'analisi più approfondita. Un’esperta urologa ha fornito alcuni consigli utili per capire le possibili ragioni di questa frequente esigenza notturna.

Il bisogno frequente di urinare durante il riposo può nascondere diverse cause, dalle abitudini serali a patologie specifiche che richiedono attenzione. Interrompere bruscamente il sonno per correre in bagno non è solo un fastidio che rovina il riposo; per molti sta diventando una preoccupazione costante che logora le energie della giornata successiva. Ci si rigira tra le lenzuola, si guarda l’orologio e ci si chiede se sia solo colpa dell’acqua bevuta a cena o se ci sia qualcosa che non va. La dottoressa Rossana Lucera, urologa, spiega che questa domanda presuppone una corretta anamnesi del paziente prima di poter ipotizzare una causa legata esclusivamente a una competenza urologica.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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