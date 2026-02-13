Parla la donna aggredita e violentata sulla pista ciclabile | Di notte mi sveglio con la scena che ancora mi assale denunciare è fondamentale

La donna aggredita e violentata sulla pista ciclabile di Modena ha deciso di parlare e raccontare la sua esperienza. La notte, spesso, si sveglia con il ricordo di quella terribile aggressione, che le provoca attacchi di panico e ansia. La vittima sottolinea quanto sia importante denunciare, anche per aiutare chi si trova in situazioni simili. La sua testimonianza arriva a poche settimane dall’episodio, che ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

Modena, 13 febbraio 2026 -“Mi sveglio di notte con questa scena che ancora mi assale, gli attacchi di panico, ansia, dormo poco. Sto facendo una cura psicologica proprio per questo. Non posso però fare certi tipi di processi psicologici per ora perché devo essere lucida per potermi ricordare tutti i frangenti di quanto è accaduto”. Ha incontrato la stampa oggi a Modena la donna sulla cinquantina vittima di una violenza sessuale avvenuta il 19 agosto dello scorso anno in pieno giorno sul percorso Vivi Natura di San Damaso. Rappresentata dagli avvocati Cosimo Zaccaria e Peter Martinelli, la donna ha voluto raccontare il suo dramma, oggi che il presunto autore, un 20enne italiano di origini marocchine, è finito in carcere, raggiunto successivamente e di recente da una ulteriore ordinanza di custodia cautelare per altre due violenze sessuali tentate sempre nei confronti di donne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

