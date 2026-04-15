Qualche settimana fa, il direttore creativo di Dior ha condiviso sui social un carosello con alcune delle ultime scarpe della maison. Le immagini mostrano modelli che sembrano già noti, con design che richiamano altre creazioni di marchi di lusso. Questa scelta ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, interessati a capire i motivi di questa somiglianza tra le sneaker di marchi diversi.

Un paio di settimane fa, il direttore creativo di Dior Jonathan Anderson, ha condiviso sul suo profilo personale un lungo carousel con alcune delle ultime creazioni della maison. Insieme a scarpe con tacco dalle forme fantasiose e ciondoli che somigliano a farfalle, c'è anche una sneaker. La sneaker Dior in questione è bassa, pulita, a bande laterali e con un profilo da scarpa da terrazza che rimanda subito a un grande classico sportivo. Il punto non è scandalizzarsi per la somiglianza con le adidas Samba o Gazelle in sé, ma chiedersi perché, nel 2026, il lusso continui a cercare sicurezza proprio lì: nelle silhouette più rassicuranti e già digerite da anni.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché le sneaker dei brand di lusso ci sembrano sempre già viste

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