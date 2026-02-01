Mentre le strade di Cortina si riempiono di turisti e appassionati, alcuni privilegiati scelgono di vivere le Olimpiadi dall’alto. In elicottero, sorvolano le piste e i villaggi olimpici, lontano dal caos e dalla confusione. Questi spettatori vip assistono alle gare senza problemi di traffico o parcheggi pieni, godendosi la vista di un evento che per molti è solo un’occasione tra la folla.

Mentre migliaia di spettatori fanno i conti con traffico, navette affollate e parcheggi lontani, c’è una platea ristretta che vivrà le Olimpiadi invernali di Cortina da una prospettiva decisamente privilegiata. Sono i grandi spenditori internazionali, per i quali l’evento sportivo diventa un’esperienza esclusiva fatta di comfort, accessi riservati e servizi su misura. Arrivi vip tra Dolomiti. C’è chi raggiungerà le piste direttamente in elicottero, evitando qualsiasi disagio logistico. Un lusso che può arrivare a costare tra i 10 e i 20 mila euro al giorno, a seconda del mezzo utilizzato. Tra gli ospiti annunciati figurano personalità di primo piano, dal principe di Tonga agli emiri del Qatar, fino a un misterioso gruppo statunitense in arrivo da Chicago con un Boeing 737 executive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cortina versione lusso: le Olimpiadi dei super ricchi viste dall’alto (in elicottero)

