Molti si chiedono perché le piastrelle del bagno sembrano sempre opache, anche dopo averle pulite. Spesso si pensa di aver fatto tutto correttamente, ma il risultato non cambia. La verità è che ci sono alcuni accorgimenti che si trascurano, e di conseguenza le piastrelle non tornano a brillare come dovrebbero. La causa principale è una patina invisibile di residui di sapone e calcare che si forma nel tempo, rendendo le superfici opache e difficili da pulire. Per risolvere il problema, basta usare i prodotti giusti

Talvolta, nonostante gli sforzi, sembra che abbiano perso per sempre la loro luminosità: qual è la ragione e cosa si deve fare A chi non capita di pulire tutto il bagno ma di avere ancora le piastrelle opache, come se fossero avvolte da una patina invisibile che le fa perdere la luce? A quanto pare è un problema molto comune e c’è una ragione ben precisa per cui anche se ci siamo impegnati tanto, continuano a essere sporche. Il bagno è senza ombra di dubbio la stanza della casa che richiede una maggior cura in fase di pulizia, può capitare anche che – nonostante si siano puliti gli igienici alla perfezione – alcune parti, come magari le piastrelle possano restare opache. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Bagno pulito ma piastrelle opache? Non le pulisci bene: ecco perché sembrano sempre sporche

