Il ritorno completo dei quattro giocatori considerati fondamentali ha generato una situazione imprevista all’interno dello schieramento tattico del Napoli. La formazione 3-4-2-1, adottata dall’allenatore, si trova ora ad affrontare difficoltà nel gestire le rotazioni e le scelte in campo. Questa dinamica sta portando a un certo stallo nelle decisioni tecniche e a un incremento delle opzioni disponibili per gli avversari.

? In Sintesi Il rientro a pieno regime dei cosiddetti “Fab 4” sta creando un inaspettato ingorgo tattico nel Napoli. Nel modulo 3-4-2-1 disegnato da Antonio Conte, la contemporanea presenza di quattro pesi massimi sta togliendo imprevedibilità alla manovra. In mediana, il ritardo di condizione di Frank Anguissa sta penalizzando il lavoro di regia di Stanislav Lobotka. Sulla trequarti, Kevin De Bruyne e Scott McTominay continuano a pestarsi i piedi, occupando le stesse porzioni di campo e rallentando lo sviluppo offensivo alle spalle di Hojlund. Per blindare la qualificazione in Champions League, la squadra necessita del cambio di passo e della freschezza atletica attualmente garantiti solo dalle alternative in panchina, come Eljif Elmas e Alisson Santos.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Perché Conte non osa: la trappola del 3-4-2-1 del Napoli

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