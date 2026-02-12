Napoli dice no. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, i tifosi partenopei si scagliano contro il tecnico. La piazza si divide, con alcuni che chiedono il suo allontanamento e altri che lo difendono. La situazione si fa calda, e la società potrebbe dover fare i conti con decisioni importanti nei prossimi giorni.

DESTABILIZZAZIONE IN ATTO. L’eliminazione dalla Coppa Italia ha scatenato una tempesta mediatica contro Antonio Conte. I media nazionali parlano già di “stagione fallimentare” e rilanciano nomi per la successione: da Roberto De Zerbi (dimissionario dal Marsiglia) a Vincenzo Italiano e Farioli. Oltre alle voci di mercato, pende sul tecnico il rischio di una squalifica per un presunto labiale rivolto all’arbitro Manganiello sul rigore negato a Hojlund. Un copione identico a quello della stagione dello Scudetto, quando le critiche al mercato (cessione Kvara, arrivo Okafor) precedettero il trionfo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Vogliono Conte fuori: Napoli dice no. Stessa trappola del 2025

Approfondimenti su Vogliono Conte

Lo sfogo di Antonio Conte al termine di Napoli-Chelsea

Ultime notizie su Vogliono Conte

Argomenti discussi: Attaccano Conte come attaccavano Maradona, siamo tornati al clima mediatico anti-Napoli del 1990 Al Nord di calcio ne capiscono e sanno che è lui il tesoro del Napoli, lui il valore aggiunto, lui il garante della competitività. E lo stanno accerchiando. Il Napoli; Da Hojlund a Lukaku e Giovane: il Napoli cerca bomber; Conte vince ma non risparmia una stoccata al club, Servono riflessioni sulla rosa, poi svela cosa ha McTominay; Conte contro tutti dopo l'eliminazione in Coppa Italia: Stagione brutta per gli arbitri. Scudetto? Siete ridicoli, poi i riferimenti a Inter, Milan e Juve.

