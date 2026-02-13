Trieste piange il libraio Fulvio Misan | ha venduto libri a generazioni di studenti

Fulvio Misan, libraio molto amato a Trieste, è morto nei giorni scorsi. La sua scomparsa lascia un vuoto nella città, dove ha gestito per decenni la libreria Achille. Misan ha venduto libri a generazioni di studenti, aiutando molti a scoprire il piacere della lettura. La sua passione per i volumi antichi e usati ha fatto della sua libreria un punto di riferimento locale.

Era titolare della Libreria Achille, specializzata in volumi antichi e usati. Il negozio in piazza Vecchia era stato fondato negli anni 30 Si è spento nei giorni scorsi il libraio Fulvio Misan, per anni titolare della Libreria Achille, specializzata in volumi antichi e usati. Generazioni di studenti si sono riforniti da lui negli anni 80 e 90, quando il cartaceo era maggiormente diffuso, e in molti lo ricordano. La libreria, sita in piazza Vecchia, era stata fondata negli anni 30 con il nome di “Libreria del Ghetto” da Achille Misan, padre di Fulvio, e dal fratello Giuseppe. L’attività sarà portata avanti dal figlio di Fulvio Misan, Nicola, che ha ereditato dal padre la passione per il mestiere.🔗 Leggi su Triesteprima.it

