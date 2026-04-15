In modo inaspettato, si nota come certi oggetti o dettagli sembrino comparire ovunque, creando una sensazione di ripetizione. Questo fenomeno è legato al funzionamento del sistema di attivazione reticolare, una parte del cervello che sceglie cosa considerare rilevante e cosa invece ignorare. Quando qualcosa diventa più importante, il cervello tende a notarla più facilmente, dando così l’impressione di vederla ovunque.

L’esempio è banale: dopo aver acquistato un’auto, all’improvviso quel modello è ovunque. Non è il mondo che cambia. È il nostro cervello. Si chiama illusione di frequenza. Il cervello non è una telecamera, ma un filtro rispetto ai milioni di stimoli che riceve ogni secondo. Il nostro sistema di selezione, spesso associato al RAS (Reticular Activating System) decide cosa portare alla nostra attenzione e cosa ignorare completamente. Di qui, l’interpretazione soggettiva della realtà. Uno studio pubblicato su Attention, Perception, & Psychophysics ha dimostrato che il cervello utilizza le regolarità statistiche dell’ambiente per orientare l’attenzione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché all’improvviso vedi ovunque la stessa cosa? C’entra il filtro segreto del cervello

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