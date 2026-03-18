Il déjà vu è una sensazione comune che si verifica quando si ha l'impressione di aver già vissuto un momento presente, mentre il déjà rêvé riguarda ricordi di sogni passati, e il jamais vu si manifesta come l'assenza di familiarità di un luogo o di una situazione. Alcuni studiosi collegano queste esperienze a specifiche funzioni cerebrali, mentre altri citano film come Matrix per illustrare il modo in cui il cervello interpreta la realtà.

Il déjà vu più famoso della storia del cinema è quello del film Matrix: ecco che differenza c’è tra film e la realtà studiata dalle scienze neurologiche Capita a tutti, o quasi, ed è una sensazione misteriosa anche se la sua spiegazione è puramente biologica. Il déjà vu, la netta percezione di trovarsi di fronte a un episodio già vissuto, è un breve errore di memoria causato da un'asincronia nei circuiti neurali che dipende dal funzionamento del cervello. Il déjà vu più famoso della storia del cinema è quello del film Matrix (1999), descritto come un difetto, o glitch, nel sistema di simulazione che si verifica quando le macchine modificano qualcosa, il che spiega la sensazione di aver già vissuto un momento proprio a causa di un cambiamento nel codice della Matrix. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Cosa sono i déjà vu, differenza con déjà rêvé e jamais vu, e cosa c’entra Matrix col funzionamento del nostro cervello

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