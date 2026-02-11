Perquisizione in casa la droga è ovunque | nel filtro della doccia e del lavandino anche nella borsetta della figlia

I carabinieri di San Nicola la Strada hanno fatto irruzione in casa di un uomo di 38 anni e hanno trovato droga ovunque. La sostanza stupefacente era nascosta nel filtro della doccia, del lavandino e anche nella borsetta della figlia. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.

A San Nicola la Strada, nella provincia di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 38 anni, per il quale si sono aperte le porte del carcere.

