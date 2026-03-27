Infortunio Finocchiaro | intervento per l’attaccante della Juve Primavera Il bollettino ufficiale

L’attaccante della squadra Primavera è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo un infortunio subito durante l’allenamento. La società ha diffuso un bollettino ufficiale che conferma l’intervento e fornisce dettagli sullo stato di salute del giocatore. Al momento non sono state comunicate tempistiche precise per il suo rientro in campo.

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