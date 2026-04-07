Juve non c’è pace per Vlahovic | nuovo infortunio per l’attaccante
Durante il riscaldamento del secondo tempo della partita contro il Genoa, l’attaccante ha avvertito un problema al polpaccio sinistro. Questa mattina, è stato sottoposto a esami diagnostici presso il Jmedical. La società non ha fornito dettagli aggiuntivi sulle condizioni dell’atleta. La lesione rappresenta l’ultimo episodio di un lungo periodo di difficoltà fisiche per il calciatore.
(Adnkronos) – "Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Jmedical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo". Così la Juventus in. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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