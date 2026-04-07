Juve non c’è pace per Vlahovic | nuovo infortunio per l’attaccante

Durante il riscaldamento del secondo tempo della partita contro il Genoa, l’attaccante ha avvertito un problema al polpaccio sinistro. Questa mattina, è stato sottoposto a esami diagnostici presso il Jmedical. La società non ha fornito dettagli aggiuntivi sulle condizioni dell’atleta. La lesione rappresenta l’ultimo episodio di un lungo periodo di difficoltà fisiche per il calciatore.