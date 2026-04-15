Nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio ha colpito un comune in provincia di Niscemi, sono state iscritte nel registro degli indagati 13 persone, tra cui gli ultimi quattro presidenti della regione. Le indagini si concentrano sulle responsabilità legate alla gestione del territorio e alle decisioni prese in passato. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario volto a chiarire le eventuali responsabilità legali.

Svolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Il procuratore di Gela Salvatore Vella, che ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, ha reso noto che sono tredici le persone sono state iscritte nel registro degli indagati. L'enorme smottamento trascinò a valle case e mezzi e decine di immobili rimasero sospesi nel vuoto. Gi sfollati furono circa 1500. Tra gli indagati ci sono anche i presidenti della Regione Sicilia, in carica dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Frana Niscemi: 13 indagati, tra loro anche gli ultimi quattro presidenti della Regione

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