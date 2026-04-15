Svolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha causato danni a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Tra le persone indagate ci sono gli ultimi quattro presidenti della Regione, coinvolti in un'inchiesta per disastro colposo. Complessivamente, sono 13 gli indagati nel procedimento, che si concentrano sulla gestione e sulla prevenzione di eventi simili. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire eventuali responsabilità.

Svolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi (Caltanissetta): nel corso di un incontro con la stampa il procuratore di Gela Salvatore Vella, che ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, ha reso noto che 13 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Tra gli indagati ci sono i presidenti della Regione siciliana in carica dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani. L’enorme smottamento trascinò a valle case e mezzi e decine di immobili rimasero sospesi nel vuoto. Gi sfollati furono circa 1500.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Disastro colposo, fra i 13 indagati per la frana di Niscemi ci sono gli ultimi 4 presidenti della Regione: Lombardo, Crocetta, Musumeci e Schifani

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