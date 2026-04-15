Per la frana di Niscemi indagati anche il ministro Musumeci e Schifani

La procura di Gela ha avviato un’indagine sulla frana verificatasi a Niscemi, coinvolgendo anche il ministro Musumeci e il presidente del Senato Schifani. L’attenzione si concentra sui possibili aspetti legali e sulle responsabilità legate all’evento, che ha causato danni e preoccupazioni nella zona. Le verifiche sono in corso per chiarire le cause e individuare eventuali responsabilità, mentre si attendono ulteriori sviluppi dall’indagine.

La procura di Gela ha deciso di accelerare sull’inchiesta relativa alla frana avvenuta a Niscemi, che ha portato a 1.500 sfollati. Come ha spiegato oggi il procuratore Salvatore Vella, nel fascicolo inizialmente concepito “contro ignoti” sono oggi iscritti tredici nomi, per le ipotesi di reato che vanno da disastro colposo a danneggiamento seguito da una frana. I nomi destinati a far più rumore sono certamente quelli collegati alla politica, specie ad alti livelli, e cioè i presidenti di regione che si sono susseguiti dal 2010 ad oggi: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci, e Renato Schifani. Schifani è l’attuale presidente mentre il suo predecessore, Musumeci, è attualmente il ministro titolare della Protezione civile.🔗 Leggi su Open.online

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