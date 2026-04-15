frana niscemi indagati gli ultimi 4 presidenti della regione siciliana lombardo crocetta musumeci e schifani

Nell’ambito delle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha causato danni a Niscemi, un comune nella provincia di Caltanissetta, sono stati iscritti nel registro degli indagati gli ultimi quattro presidenti della Regione siciliana. Durante una conferenza stampa, il procuratore di Gela ha fornito dettagli sul procedimento e sulle persone coinvolte, senza tuttavia rivelare ulteriori informazioni sui reati contestati o sui possibili sviluppi dell’inchiesta.

Svolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi (Caltanissetta): nel corso di un incontro con la stampa il procuratore di Gela Salvatore Vella, che ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, ha reso noto che 13 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. L'enorme smottamento trascinò a valle case e mezzi e decine di immobili rimasero sospesi nel vuoto. Gi sfollati furono circa 1500. Tra gli indagati ci sono i presidenti della Regione siciliana in carica dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani. Chi sono i 13...🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Frana Niscemi: 13 indagati, tra loro anche gli ultimi quattro presidenti della RegioneSvolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

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