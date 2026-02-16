Sara Conti | Siamo tutti vicini ho perso un livello dal sollevamento Niccolò Macii | Domani cercheremo di far sognare il pubblico
Sara Conti ha annunciato di aver perso un livello durante il sollevamento, facendo capire che la gara è ancora aperta. La coppia italiana di pattinaggio artistico si trova attualmente all’ottavo posto dopo la prova corta, ma mantiene la speranza di raggiungere il podio. Niccolò Macii ha dichiarato che domani cercheranno di regalare un momento speciale al pubblico, puntando tutto sulla performance successiva. La sfida tra le coppie è molto serrata, con distanze che si sono ridotte notevolmente.
Sara Conti e Niccolò Macii sono ottavi dopo il programma corto delle coppie: il pattinaggio artistico italiano, però, non abbandona ancora i sogni di podio perché le distanze sono veramente minime. Per entrambi, comunque, c'è la consapevolezza che qualcosa in più si poteva e doveva fare. Così Conti ai microfoni della Rai: " Siamo tutti vicini e attaccati, la gara ci sarà domani, è stato uno short per tutti un po' così così, eravamo molto solidi dal lanciato e c'è stato l'errore sul salchow. Ho iniziato a sbarellare in tutti gli elementi, a parte che ho perso livelli dai sollevamenti fino alla fine.
I pattinatori Sara Conti e Niccolò Macii: «Ci siamo lasciati: non smettere di lavorare insieme è stata dura, ci salva lo psicologo»
Questa mattina, i pattinatori Sara Conti e Niccolò Macii hanno annunciato di aver messo fine alla loro storia d’amore.
Sara Conti e Niccolò Macii frantumano il record italiano del programma corto
