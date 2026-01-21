Juliana Moreira e la dieta andata male | Dopo il parto ho perso 4 chili ma ne ho ripresi il doppio

Juliana Moreira ha condiviso la sua esperienza con una dieta iperproteica post-partum, spiegando di aver perso 4 chili in breve tempo. Tuttavia, dopo aver interrotto il regime alimentare, ha ripreso il doppio del peso perso. La testimonianza evidenzia l’importanza di approcci equilibrati e sostenibili per il mantenimento del peso dopo la gravidanza.

Juliana Moreira ha raccontato che dopo il parto ha seguito una dieta iperproteica. Ha perso peso velocemente, ma dopo avere interrotto la dieta ha ripreso i chili con gli interessi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sophie Codegoni: “Dopo il parto ho perso 5 kg, ero sempre più magra. Sui social mi insultavano per questo”

“Ho perso 17 chili, anche a Natale ho mangiato il pollo con le melanzane. Ho visto passare panettoni e pandori, ma ho resistito: con l’odore mi sazio”: parla Rossella ErraRossella Erra condivide la sua esperienza di perdita di 17 chili, mantenendo uno stile di vita equilibrato anche durante le festività.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Mulish a Pitti Uomo 109 presenta nuova collezione: Reinterpretiamo l'outrwear; Da Raoul Bova a Maria Grazia Cucinotta, tanti vip a Pitti. I dati: stabile la presenza dei buyer esteri; A Pitti Uomo 109 sfilate ed eventi; Pitti Uomo, Mulish reinterpreta l’outerwear. La sartorialità come linguaggio contemporaneo VIDEO.

Juliana Moreira: «Dopo la gravidanza ho fatto la dieta proteica, ma dopo essere dimagrita ho ripreso 8 chili in pochissimo tempo»Nel salottino di La volta buona, condotto da Caterina Balivo, si parla di diete dimagranti, aspettative irrealistiche e corpi che cambiano dopo la maternità. Tra gli ... msn.com

Juliana Moreira, malattia e com’è morta mamma Wilma/ L’ho persa a 12 anni, ha aiutato molte personeWilma malattia, chi è e com'è morta la mamma di Juliana Moreira: L'ho persa a soli 12 anni, ma mi ha insegnato tanto. Legame forte con mio papà Mario Wilma, malattia e com’è morta la mamma di ... ilsussidiario.net

Un compleanno speciale in casa di Edoardo Stoppa: la mamma Gabriella ha compiuto 91 anni A raccontare questo traguardo è Juliana Moreira, che ha dedicato parole cariche di affetto alla nonna di famiglia, chiamata con tenerezza “Mammutella”, per la - facebook.com facebook