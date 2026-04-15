Per gli amanti del volo ecco il Cartellone Volando in Umbria | aquiloni aerei e mongolfiere Dal 24 aprile a settembre tanti appuntamenti

Dal 24 aprile a settembre, l'Umbria ospiterà il cartellone dedicato al volo, intitolato

Aerei e mongolfiere: la passione del volo è tornata a contagiare l'Umbria, dove Castiglione del Lago è sempre più capitale del settore, ma anche altri centri regionali hanno deciso di puntare sui viaggi tra le nuvole. Con questa premessa è stata presentata una delle iniziative più complete e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Vedi Napoli e poi Mangia, gli appuntamenti dal 3 al 6 aprileTra sapori della tradizione enogastronomica napoletana e performance musicali, prosegue la quarta edizione di “Vedi Napoli e poi Mangia”.