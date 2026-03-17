Atletica | agli italiani di pentathlon indoor master Festa a tinte tricolori per la società Uisp Marina Riccardo Vaira strepitoso sulla pista di Ancona

Durante i campionati italiani di Ancona, Riccardo Vaira, atleta della Atletica Uisp Marina di Carrara, ha vinto il titolo tricolore di pentathlon indoor master nella categoria over 35. La gara si è svolta sulla pista di Ancona, con la società Uisp Marina che ha festeggiato in modo speciale questa vittoria. La competizione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni italiane.

Titolo tricolore di pentathlon indoor masters per Riccardo Vaira della Atletica Uisp Marina di Carrara che si impone nella specialità ai campionati italiani di Ancona riservati agli atleti oltre i 35 anni. Allenato dal tecnico federale Mauro Fantoni, Vaira ha vinto l’oro nella categoria SM55 al termine di una intensa giornata di gare, ottenendo 3243 punti e distanziando il secondo classificato di 351 punti. A differenza del decathlon, il pentathlon indoor si svolge in un’unica giornata e si articola nelle cinque prove dei 60 metri ad ostacoli, salto in lungo, getto del peso, salto in alto e 1000 metri piani. Vaira è primo nei 60 metri ad... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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