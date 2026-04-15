Durante la gara disputata domenica al Bristol Motor Speedway, la squadra di Team Penske ha affrontato difficoltà evidenti nelle soste ai box. Ryan Blaney ha perso 86 posizioni nel corso della competizione a causa di errori ripetuti durante i pit stop, compromettendo le possibilità di ottenere un risultato migliore. La gestione delle soste si è rivelata un punto critico per la scuderia, che ora deve affrontare le conseguenze di questi problemi tecnici.

La gestione delle soste ai box della scuderia numero 12 di Team Penske è finita sotto la lente d’ingrandimento dopo la gara disputata domenica al Bristol Motor Speedway, dove Ryan Blaney ha svanire la possibilità di un successo a causa di una perdita sistematica di posizioni durante i pit stop. I dati raccolti evidenziano come il pilota abbia perso complessivamente 86 posizioni in pista da quando è iniziata la stagione, un numero che cresce progressivamente a ogni sessione di gara. Il dilemma tattico di Jonathan Hassler e la velocità della vettura 12. Durante l’appuntamento di domenica al Bristol Motor Speedway, la situazione si è fatta estremamente complessa per il capo meccanico Jonathan Hassler.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Penske in crisi: Blaney perde 86 posizioni tra errori ai box

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