Pedullà parla così delle strategie nerazzurre | Si cerca un difensore di spessore Bastoni sembra destinato a cambiare aria…

Durante un intervento a Sportitalia, Pedullà ha commentato le mosse dell’Inter in vista del prossimo mercato estivo. Ha riferito che la società sta cercando un difensore di livello e che Bastoni potrebbe lasciare la squadra. Queste dichiarazioni forniscono un quadro delle intenzioni nerazzurre per la prossima sessione di trasferimenti.

Inter News 24 Pedullà, intervenuto a Sportitalia, ha parlato così delle strategie nerazzurre in vista del mercato estivo: le parole. L’ Inter si prepara a una «profonda rivisitazione del reparto difensivo» in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà su Sportitalia, la dirigenza nerazzurra ha pianificato interventi strutturali per rinfrescare una retroguardia segnata da «carte d’identità logore» e dalla probabile partenza di alcuni big. Il piano di Marotta e Ausilio prevede almeno due nuovi innesti tra i centrali, che potrebbero diventare tre considerando anche l’acquisto di un nuovo portiere, per garantire a Cristian Chivu una rosa competitiva su tutti i fronti.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pedullà parla così delle strategie nerazzurre: «Si cerca un difensore di spessore. Bastoni sembra destinato a cambiare aria…» Notizie correlate Bastoni vuole cambiare aria: ha detto sì al Barcellona (Marca)Dentro la pianificazione della rosa per la prossima stagione, l’acquisto di un difensore centrale è uno dei temi principali del Barcellona. Mercato Inter, Ceccarini svela le strategie nerazzurre: «Da Bastoni ad Acerbi, fino a Muharemovic e Solet. Ecco tutti i movimenti…»di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Niccolò Ceccarini, nel suo consueto editoriale per Tmw, ha parlato così delle strategie nerazzurre in vista... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Malagò: La presidenza della FIGC mi affascina. Senza una spinta così forte, avrei già detto no; Runjaic: Zaniolo? Se continua così avrà certamente possibilità di tornare in Nazionale; Abodi risponde a Gravina: Quando qualcosa non funziona è colpa della politica. Nessuno si prende le proprie responsabilità; Comolli: Conferma di Spalletti fondamentale, faremo un mercato ambizioso. In arrivo novità sui rinnovi. | Alfredo Pedullà: “Antonio Conte parla e ci vuole fare credere che sia stata una stagione fantastica, che lo scudetto sarebbe stato la ciliegina (parole sue) dentro un percorso da urlo. E io mi dovrei far portare a spasso da chi non spiega per quale motivo il N x.com Pedullà attacca Ranieri sul caso Gasperini: “La Roma è più importante, parlando così ha destabilizzato l’ambiente”. Cosa ne pensate del suo punto di vista - facebook.com facebook