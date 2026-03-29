Il difensore centrale Bastoni ha confermato l’accordo con il Barcellona per la prossima stagione. La società catalana sta pianificando il mercato e ha inserito il trasferimento tra gli obiettivi principali. La trattativa si sta sviluppando in questa fase, mentre si cerca di definire i dettagli finali dell’accordo.

Dentro la pianificazione della rosa per la prossima stagione, l’acquisto di un difensore centrale è uno dei temi principali del Barcellona. La priorità è ingaggiare un centravanti, ma il passo successivo è rafforzare il cuore della difesa. Deco sta da tempo studiando il mercato per individuare i giocatori in grado di adattarsi alle esigenze della squadra. Marca riporta: “La direzione sportiva vuole un difensore centrale mancino e forte nel gioco aereo. Il principale candidato che risponde a queste caratteristiche è Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter è inoltre un giocatore con esperienza consolidata, nonostante abbia solo 26 anni. È stato titolare in un’Inter che ha dominato il campionato italiano negli ultimi anni ed è arrivata in finale di Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bastoni vuole cambiare aria: ha detto sì al Barcellona (Marca)

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