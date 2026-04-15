Pechino Express domani la nuova tappa in Cina con le coppie ‘mixate’

Domani, giovedì 16 aprile, si terrà la sesta tappa di 'Pechino Express' in Cina, con le coppie che affrontano il percorso tra imprevisti e difficoltà linguistiche. La tappa si svolge lungo la rotta dell’Estremo Oriente, coinvolgendo le coppie in sfide di calligrafia e in una Prova Vantaggio particolarmente apprezzata. Le squadre sono alle prese con le sfide del paese e con le difficoltà impreviste lungo il percorso.

(Adnkronos) – Domani, giovedì 16 aprile, sesta tappa dell'incredibile viaggio di 'Pechino Express'. Le coppie, sulla rotta dell’Estremo Oriente, sono in Cina tra mille difficoltà, nuovi imprevisti, sfide di calligrafia con gli ideogrammi delle lingue locali e una Prova Vantaggio 'gustosissima'. Allo start della sesta tappa tutti i viaggiatori riceveranno infatti dal conduttore Costantino della Gherardesca l’indicazione di dover correre mixati fino al raggiungimento del 'Libro Rosso': si rinnoverà una delle tradizioni più amate nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, dunque, e si formeranno nuove coppie che assumeranno anche nuovi nomi, quelli di 'animali – guida' cari alla tradizione cinese.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Pechino Express 2026, si parte! 10 coppie in viaggio tra Indonesia, Cina e GiapponeAl via giovedì 12 marzo la nuova edizione di Pechino Express, con 10 coppie di concorrenti in giro per l'Estremo Oriente, tra Indonesia, Cina e... Pechino Express, oggi nuova puntata con l’arrivo in Cina(Adnkronos) – Archiviata l’esperienza in Indonesia, oggi l'avventuroso viaggio di Pechino Express nell’Estremo Oriente riparte dalla Cina, cuore... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Pechino Express, domani la nuova tappa in Cina con le coppie 'mixate'; Pechino Express 2026, arriva la seconda inviata Giulia Salemi; Pechino Express 2026, stasera la quinta tappa: le anticipazioni di giovedì 9 aprile; I sopravvissuti di Pechino Express stasera cambiano paese: e non è l'unica novità. Pechino Express, domani la nuova tappa in Cina con le coppie 'mixate'Domani, giovedì 16 aprile, sesta tappa dell'incredibile viaggio di ' Pechino Express '. Le coppie, sulla rotta dell’Estremo Oriente, sono in Cina tra mille difficoltà, nuovi imprevisti, sfide di ... adnkronos.com Pechino Express 13, le anticipazioni del 16 aprile: arriva la tappa scambio di coppiaTutto sulla sesta tappa in Cina di Pechino Express 2026 le coppie ancora in gara, le prove il percorso e l'arrivo di Giulia Salemi ... dituttounpop.it La sesta tappa di Pechino Express introduce una delle regole più imprevedibili della stagione facebook A Pechino Express formano la coppia dei Veloci: qui raccontano per la prima volta il loro amore e cosa ha rappresentato per entrambi incontrarsi in un momento difficile x.com