Pechino Express oggi nuova puntata con l’arrivo in Cina

Oggi va in onda una nuova puntata di Pechino Express, con l’arrivo in Cina dopo aver concluso la tappa in Indonesia. La trasmissione prosegue il suo viaggio attraverso l’Estremo Oriente, attraversando un Paese noto per la sua lunga storia, le sue dinastie e le sue peculiarità culturali. La puntata si svolge nel contesto di un percorso che coinvolge concorrenti e tappe in diverse località cinesi.

(Adnkronos) – Archiviata l’esperienza in Indonesia, oggi l'avventuroso viaggio di Pechino Express nell’Estremo Oriente riparte dalla Cina, cuore pulsante dell’Asia, culla di una civiltà millenaria e terra di dinastie e imperatori. Nella tappa dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia di oggi, giovedì 9 aprile, il conduttore Costantino della Gherardesca guiderà le coppie, che cominceranno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Pechino Express 2026 al via: da oggi il viaggio tra Indonesia, Cina e GiapponeParte oggi, giovedì 12 marzo, la nuova edizione di Pechino Express 2026, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su Now.

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