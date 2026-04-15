paula seegy gallery debutta a miart 2026 con la personale di gillo dorfles il divenire dell’arte tra estetica e mercato
Durante la 30ª edizione di miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea a Milano, una galleria debutta con una mostra personale dedicata a Gillo Dorfles. Questa partecipazione segna il primo ingresso della galleria alla manifestazione, che si svolge annualmente e raccoglie numerosi espositori provenienti da diversi paesi. La mostra si intitola
In occasione della 30ª edizione di miart, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea di Milano, Paula Seegy Gallery partecipa per la prima volta alla manifestazione presentando la mostra personale Gillo Dorfles. Il divenire dell’arte tra estetica e mercato, questo avvenimento segna.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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