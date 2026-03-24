Miart la nuova direzione dell’arte tra jazz progetti speciali e dialogo con la città

Miart 2026 si presenta con una nuova direzione che integra musica jazz, progetti speciali e iniziative rivolte alla città. La fiera internazionale di arte moderna e contemporanea, organizzata da Fiera Milano, si svolgerà nel centro espositivo della città e coinvolgerà diversi artisti, gallerie e spazi culturali. L'evento si svolgerà nel mese di aprile e durerà diversi giorni.

Miart 2026, la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano celebra la sua edizione numero 30 tra jazz, progetti speciali e dialogo con la città proponendo al mondo dei collezionisti internazionali e al pubblico di appassionati un’ edizione rinnovata che si "dilata" nella nuova sede della South Wing di Allianz MiCo, affacciata su CityLife, riunendo dal 17 al 19 aprile 160 gallerie provenienti da 24 Paesi confermandosi così tra le principali fiere internazionali d'arte mentre il titolo "New Directions" ispirato a John Coltrane, guida un programma che propone sezioni rinnovate, progetti speciali, premi e collaborazioni proprio come una improvvisazione jazz che intreccia linguaggi, generazioni e prospettive, estendendo l'esperienza alla città rafforzando il ruolo di Milano nel panorama artistico globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Miart, la nuova direzione dell’arte tra jazz, progetti speciali e dialogo con la città Articoli correlati Gibellina Capitale dell'arte contemporanea 2026, Giuli inaugura le mostre e i progetti speciali(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dopo aver partecipato alla cerimonia di inaugurazione di Gibellina... Gibellina Capitale dell'arte contemporanea 2026, Giuli inaugura le mostre e i progetti speciali – Il video(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2026 Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dopo aver partecipato alla cerimonia di inaugurazione di Gibellina... Aggiornamenti e notizie su Miart la nuova direzione dell'arte tra... Miart, la nuova direzione dell’arte tra jazz, progetti speciali e dialogo con la cittàLa fiera internazionale di arte moderna e contemporanea celebra l'edizione numero 30 dal 17 al 19 aprile nella nuova sede della South Wing di Allianz MiCo con una veste rinnovata e 160 gallerie proven ... ilgiornale.it Miart 2026: 160 gallerie e una sezione inedita dedicata ai film d’artistaLa nuova edizione di Miart, la prestigiosa fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano, si prepara ad aprire i battenti dal 3 al 5 aprile 2026 presso gli ampi spazi di Allianz MiCo M ... it.blastingnews.com