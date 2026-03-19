Alla Crumb Gallery spazio alle donne con Transiti la personale di Paola Adamo 

Alla Crumb Gallery di Firenze è in corso la mostra personale di Paola Adamo intitolata Transiti, aperta al pubblico fino al 28 marzo 2026. La mostra presenta una serie di opere realizzate dall’artista che esplorano temi legati alla condizione femminile e ai cambiamenti personali. La mostra si svolge nella nota galleria toscana, attirando visitatori interessati all’arte contemporanea.

A Firenze la mostra di Paola Adamo, sarà aperta al pubblico fino al 28 Marzo 2026 presso la nota galleria toscana. L’artista, nata a Napoli, ha studiato all’Accademia delle belle Arti conseguendo il Biennio specialistico in Arti Visive e insegnando le discipline pittoriche. Tra le svariate esperienze artistiche si ricordano l’opera Amant i nella Stazione S. Maria Novella e Metronapoli progetto di riqualificazione per il Ponte di Capodichino. Crumb Gallery, fondata nel 2019 da Rory Cappelli, Lea Codognato, Adriana Luperto ed Emanuela Mollica, nasce come spazio esclusivo per artiste donne. Promuove, sostiene, divulga ed espone dipinti, sculture, fotografie e performance di tante artiste. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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