La Città Metropolitana e l’Arpa Campania permutano due immobili per valorizzare il rispettivo patrimonio pubblico

La Città Metropolitana e l’Arpa Campania hanno firmato un accordo definitivo per scambiare due immobili. La permuta mira a valorizzare il patrimonio pubblico di entrambi gli enti. L’operazione, conclusa con la firma del contratto, riguarda specifici immobili di proprietà di ciascuna istituzione. La decisione si inserisce in un progetto di riqualificazione e ottimizzazione delle risorse immobiliari pubbliche.

Tempo di lettura: 4 minuti Firmato in via definitiva il contratto di permuta tra i due enti: l’ex caserma dei Vigili del Fuoco di via Arenaccia passa ad ARPAC per i suoi laboratori; i locali del complesso monumentale di Santa Maria la Nova entreranno nel patrimonio culturale della Città Metropolitana Un accordo che guarda al futuro del patrimonio pubblico napoletano, mettendo al centro la valorizzazione, la funzionalità e il risparmio per entrambi gli enti coinvolti. La Città Metropolitana di Napoli, guidata dal Sindaco Gaetano Manfredi, e l’ARPAC – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania – hanno concluso una permuta immobiliare di significativo rilievo nella gestione del patrimonio pubblico cittadino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Città Metropolitana e l’Arpa Campania permutano due immobili per valorizzare il rispettivo patrimonio pubblico Articoli correlati Città Metropolitana di Napoli: avviso pubblico per la valorizzazione di quattro immobili nel complesso monumentale della Reggia di PorticiValorizzazione del patrimonio storico: concessioni dodicennali per botteghe, servizi turistici e agriturismo nel complesso borbonico. La Città Metropolitana di Napoli con il Vicesindaco Cirillo al Carnevale di Palma Campania: “Tra i più belli d’Italia, patrimonio immateriale nazionale”UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Altri aggiornamenti su Città Metropolitana Temi più discussi: Il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace: Turismo strategico per la nostra economia. Abbiamo l’obbligo di stare accanto alle Amministrazioni comunali; 8 marzo 2026, Città metropolitana e Comune di Bologna celebrano la Giornata internazionale dei diritti delle donne; La Città Metropolitana di Firenze a Didacta. Intervista al Consigliere delegato alla Memoria Carlo Boni; e Retake Roma firmano il Protocollo per rafforzare il volontariato civico in tutta l’area metropolitana - Città metropolitana di Roma Capitale : Città metropolitana di Roma Capitale. Reggio Calabria, la Città Metropolitana torna al Real Italian Wine&Food experience di Londra. Riaperto l’avviso per le aziende: come partecipareVersace e Mantegna: La scelta di partecipare anche quest’anno alla manifestazione di Londra discende dall’attenzione verso un mercato ad alto potenziale per i prodotti del territorio metropolitano ... strettoweb.com Catania, i conti tornano: la Città metropolitana è la seconda in Italia per solidità finanziariaLa Città Metropolitana di Catania è la seconda grande città italiana per solidità finanziaria secondo l’Osservatorio sulla finanza degli enti locali di Officina Tributaria. L’indice di autonomia finan ... corrieretneo.it Nasce il Forum del Cibo della Città Metropolitana di #Cagliari: spazio permanente di confronto per promuovere politiche alimentari sostenibili - facebook.com facebook