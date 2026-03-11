Demanio nuova piattaforma per valorizzare gli immobili pubblici

Il Demanio ha lanciato una nuova piattaforma dedicata alla valorizzazione degli immobili pubblici. La piattaforma invita a investire e promuove progetti di rigenerazione urbana e collaborazioni pubblico-privato su un portafoglio di 383 immobili distribuiti in tutta Italia. L’obiettivo è creare valore attraverso iniziative di riqualificazione e sviluppo di proprietà pubbliche.

"Crea valore, investi con noi": la piattaforma del Demanio che promuove investimenti, rigenerazione urbana e progetti pubblico?privati su 383 immobili in Italia.. La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico rappresenta oggi una delle sfide più importanti per la Pubblica Amministrazione italiana. In questo scenario si inserisce la nuova iniziativa dell'Agenzia del Demanio, che ha lanciato la piattaforma digitale "Crea valore, investi con noi", uno strumento pensato per favorire il recupero e la riqualificazione degli immobili dello Stato attraverso il coinvolgimento di investitori, enti locali e operatori del terzo settore. L'obiettivo è trasformare edifici pubblici spesso inutilizzati o sottoutilizzati in opportunità concrete di sviluppo economico, sociale e culturale per i territori.