Il giornalista sportivo Giuseppe Pastore ha commentato la situazione del Milan, affermando che la squadra nasconde numerosi problemi dietro la figura di Allegri. Le sue parole sono arrivate in un momento in cui si discute molto delle difficoltà del club e delle scelte tecniche adottate. Pastore ha espresso le sue opinioni senza approfondire ulteriori dettagli, lasciando intendere una critica nei confronti delle modalità con cui la squadra viene gestita.

Giuseppe Pastore, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Cronache di Spogliatoio sul Milan di Massimiliano Allegri. In particolare, Pastore ha voluto analizzare la stagione, facendo riferimento anche ad altre big come, ad esempio, Napoli ed Inter. Ecco, di seguito, le sue parole in merito: "La freschezza atletica del Milan non esiste. Una squadra che non ha avuto impegni e neanche così tanti infortuni, però non corre nemmeno per il livello della Serie A. Il Milan non ha gamba per avere più di quel quarto d'ora di reazione e orgoglio. In tutto il triennio dell'Allegri-bis e il Milan 2526 è un nascondere un sacco di problemi ulteriori dietro 'Allegri Allegri', il solito stucchevole dibattito.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pastore: “Il Milan è un nascondere un sacco di problemi dietro Allegri”

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