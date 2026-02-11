Milan Pastore | Lo scorso anno è stato tutto un caos per colpa di tutti Allegri e Tare…

Il giornalista Giuseppe Pastore analizza la stagione del Milan, parlando di un anno caratterizzato da confusione e difficoltà. In un’intervista esclusiva, Pastore spiega che lo scorso anno è stato un vero caos, con Allegri e Tare coinvolti nelle tensioni. Ora, il club cerca di risollevarsi, ma la strada resta lunga.

La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Giuseppe Pastore, noto giornalista sportivo, volto e voce principale dei vari podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Il giornalista ha toccato varie tematiche ma, soprattutto, ha voluto soffermarsi ha parlare del cambio di passo sotto la guida di Massimiliano Allegri rispetto alla stagione scorsa con Fonseca prima e Conceicao poi. Ecco, di seguito, le sue parole: "Si me lo aspettavo. Intanto sono andati fuori 'agenti del caos' che lo scorso anno sono girati intorno al Milan, sia in spogliatoio, che in dirigenza, che in panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nel podcast di 'Cronache di Spogliatoio', il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato il successo del Milan di Allegri contro il Como, sottolineando come l’allenatore abbia il controllo della squadra e i giocatori seguano con fiducia le sue indicazioni.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato lo scudetto vinto nella scorsa stagione, sottolineando quanto sia stato speciale e significativo.

