Pastore | Milan | l’allarme di Tare e Allegri il pasticcio André e la mia provocazione

Il giornalista Giuseppe Pastore, nell'ultima puntata di 'Fontana di Trevi', podcast di approfondimento sportivo, ha commentato le recenti dichiarazioni di Tare e Allegri sul Milan, evidenziando l’allarme condiviso tra i due allenatori. Ha anche parlato del caso André, definendolo un vero e proprio pasticcio, e ha condiviso una sua provocazione legata alla situazione attuale della squadra.

Giuseppe Pastore, giornalista de 'Il Foglio', nel corso del consueto appuntamento con 'Fontana di Trevi', podcast di 'Cronache di Spogliatoio', ha parlato dei problemi che il Milan potrebbe avere nel prossimo futuro. "C'è un discorso da fare sul Milan. Parto da due dichiarazioni molto simili fatte da Igli Tare e Massimiliano Allegri nell'arco di poche ore. Tutti e due hanno detto che è importante lavorare insieme, di gruppo, per alzare il livello. Cosa scontata, fin troppo ovvia. Tutte le squadre che funzionano lavorano così. Se però i due dirigenti più importanti tecnici del Milan, ovvero l'allenatore e il direttore sportivo, ci tengono a sottolinearlo nel giro di poche ore vuol dire che questa cosa forse è un tema", ha sottolineato Pastore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

