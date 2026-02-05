Nasce in acqua con la camicia | parto fortunato all' ospedale del Valdarno

Un neonato è nato in modo insolito all’ospedale del Valdarno, nel reparto di maternità della Gruccia. La mamma ha partorito in acqua, con la camicia ancora addosso, poco dopo le 21 di ieri sera. Il parto si è svolto senza complicazioni e sia mamma che bambino stanno bene. La nascita ha attirato l’attenzione di medici e infermieri, che hanno assistito con entusiasmo all’evento.

Un parto speciale alla Gruccia. Nel punto nascita dell'ospedale del Valdarno, ieri sera, poco dopo le 21.30, è avvenuto un evento insolito: un bimbo è venuto al mondo avvolto nel sacco amniotico nell'acqua della vasca nativa. Il piccolo è "nato con la camicia": infatti alla mamma non si sono.

