Parto dolce per la prima volta anche all' ospedale di Vasto | è nato Gioele

È avvenuto all’ospedale di Vasto il primo parto con la tecnica del cesareo dolce, dando alla luce Gioele. Si tratta di un intervento che punta a rendere l’esperienza più umana, coinvolgendo madre, neonato e famiglia, e riducendo l’aspetto tecnico dell’operazione chirurgica. La procedura è stata eseguita per la prima volta in questa struttura.

A fare la differenza è l’approccio proposto: si offre al papà, ammesso in sala operatoria, la possibilità di assistere alla nascita del figlio Primo parto con la tecnica chirurgica del parto cesareo dolce a Vasto dove è venuto al mondo Gioele. Una procedura improntata all’umanizzazione, che mette in risalto l’esperienza della madre, del neonato e della famiglia, abbassando l’enfasi sull’intervento chirurgico e rendendo il parto più vicino a quello naturale. “A fare la differenza- sottolinea la Asl Lanciano vasto Chieti - è l’approccio proposto: si offre al papà, ammesso in sala operatoria, la possibilità di assistere alla nascita del figlio, e si permette al neonato di trovare da subito, sul torace della mamma, calore, conforto e nutrimento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

