Parte lo Short master | ecco come guidare le grandi infrastrutture

È iniziato lo Short master dedicato alla gestione delle grandi infrastrutture, un percorso che mira a fornire competenze pratiche e integrate per affrontare le sfide legate alla trasformazione di logistica, trasporti e nodi strategici della mobilità. Il corso si rivolge a professionisti e operatori del settore che vogliono approfondire le metodologie di gestione e innovazione nel campo delle infrastrutture. La formazione si svolge attraverso moduli dedicati e attività pratiche.

Una nuova strada per imparare a governare, con competenze integrate, la trasformazione delle infrastrutture logistiche, dei trasporti e dei nodi strategici della mobilità. È lo Short Master in Economia, diritto e management delle grandi infrastrutture logistiche, un percorso di alta formazione promosso dal dipartimento di Economia, management e diritto dell’impresa dell' Università degli Studi di Bari Aldo Moro pensato per rispondere a una delle sfide più rilevanti del nostro tempo. Il corso, che avrà una durata di 227 ore con 9 crediti formativi universitari, si svolgerà in modalità ibrida, in presenza e online in modalità sincrona, nelle...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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