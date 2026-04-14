Università di Bari e Alis lanciano short master Economia diritto e management grandi infrastrutture logistiche

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha avviato uno short master dedicato a Economia, Diritto e Management delle grandi infrastrutture logistiche. Il corso si rivolge a professionisti e laureati interessati ad approfondire tematiche legate alla gestione e alla regolamentazione delle infrastrutture logistiche di grandi dimensioni. La proposta formativa è stata sviluppata in collaborazione con Alis, l’associazione delle imprese di logistica e trasporto.

(Adnkronos) – L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro lancia lo short master in 'Economia, Diritto e Management delle grandi infrastrutture logistiche', un percorso di alta formazione promosso dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa, pensato per rispondere a una delle sfide più rilevanti del nostro tempo: governare, con competenze integrate, la trasformazione delle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Manager per le infrastrutture strategiche, Alis e Università di Bari lanciano lo Short MasterL’Università degli Studi di Bari Aldo Moro lancia uno Short Master in “Economia, Diritto e Management delle grandi infrastrutture logistiche”,... Università, il Master in City management taglia il traguardo della 24esima edizione: record di iscritti a ForlìIl corso, promosso dal Dipartimento di Scienze Aziendali, rafforza la propria vocazione nazionale accogliendo professionisti provenienti da diversi...