Manager per le infrastrutture strategiche Alis e Università di Bari lanciano lo Short Master

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha avviato uno Short Master in “Economia, Diritto e Management delle grandi infrastrutture logistiche”. Il corso è promosso dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa. La collaborazione coinvolge anche l’associazione di manager specializzati nelle infrastrutture strategiche. L’obiettivo è offrire formazione mirata su temi legati alla gestione e allo sviluppo delle grandi infrastrutture logistiche.

L’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro lancia uno Short Master in “Economia, Diritto e Management delle grandi infrastrutture logistiche”, promosso dal Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa. Il percorso, da 227 ore e 9 crediti formativi, sarà erogato in modalità ibrida (in presenza e online) per formare figure capaci di gestire la trasformazione dei sistemi logistici e dei trasporti. “Il settore sta vivendo una profonda evoluzione tra transizione ecologica, digitalizzazione e investimenti strategici: servono profili in grado di integrare competenze giuridiche, economiche e manageriali”, sottolinea il rettore Roberto Bellotti, evidenziando l’obiettivo di creare professionalità capaci di operare nella complessità e dialogare con istituzioni e imprese.🔗 Leggi su Ildenaro.it Zollo (FI): “Avanti con le infrastrutture strategiche per il Sannio grazie al governo”“Nel corso dei sopralluoghi sui cantieri strategici per il Sannio insieme al Sottosegretario al MIT Tullio Ferrante, al Deputato on. “Espande le sue infrastrutture strategiche”. La mossa segreta della Cina sulle armi nucleariPer capire cosa sta succedendo in Cina può essere utile partire da un episodio apparentemente trascurabile.