Dusan Vlahovic si prepara a prendere il posto di Marcus Thuram, mentre Frattesi e McKennie si contendono un ruolo fondamentale nelle strategie di Inter e Juventus. Le due squadre si sfidano anche sul mercato, cercando di rafforzare le proprie linee offensive e difensive. Nelle ultime settimane, le trattative si sono fatte più intense, con incontri riservati tra i dirigenti e proposte di acquisto che coinvolgono diversi giocatori chiave. Sul campo, il derby di San Siro promette di essere più di una semplice partita, diventando anche uno scontro di potere tra le società.

Duelli e dispetti anche fuori dal campo per le due grandi rivali, pronte a sfidarsi nel sempre attesissimo ‘Clasico’ di San Siro Il Derby Italia tra Inter e Juventus catalizzerà inevitabilmente l’attenzione degli appassionati in questo weekend calcistico. I nerazzurri guardano tutti dall’alto e potrebbero mettere un altro mattoncino verso il 21° tricolore. Dusan Vlahovic e Weston McKennie (Ansa) – Calciomercato.it Dalla parte opposta, invece, i bianconeri lottano per un posto per la prossima Champions League, fuori ormai dalla corsa scudetto visto il pesante -12 in classifica dalla squadra di Chivu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Vlahovic al posto di Thuram, intreccio Frattesi-McKennie: Inter e Juve si gioca anche sul mercato

Un possibile scambio tra Inter e Juventus coinvolgente Frattesi e Thuram potrebbe riscaldare il mercato di gennaio, accendendo l’asse Milano-Torino.

Il calciomercato della Juventus si arricchisce di molteplici trattative, tra cui i nomi di Frattesi, Thuram e Muharemovic.

