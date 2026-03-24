Le parole di Fabrizio De André nella voce di Gioacchino Fittipaldi

Da lanazione.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 marzo alle ore 21 il Teatro Mecenate di Arezzo ospita “In direzione ostinata – ”. Le canzoni di Fabrizio De André rivivono in un recital musicale intenso ed essenziale, in cui la voce di Gioacchino Fittipaldi ripercorre alcune delle pagine più profonde della canzone d’autore italiana. Sul palco prende forma un percorso costruito attorno ai brani di De André, restituiti attraverso un’interpretazione personale e consapevole che ne mette in luce la forza poetica e la profondità umana. Chitarra e voce guidano l’ascolto, accompagnate in alcuni momenti da suggestioni orchestrali che ampliano l’atmosfera sonora e valorizzano la ricchezza dei testi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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