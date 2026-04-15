Parole come trappole immagini come storia L' universo di Colin a Modena

Martedì 28 aprile, la sede di Metronom in via Carteria 10 a Modena ospiterà l'inaugurazione di Wor(l)ds, una mostra personale di Gianluigi Colin. L'evento si svolgerà dalle 18.30 alle 20.00 e presenterà un insieme di opere che combinano parole, immagini e storie. La mostra rimarrà aperta al pubblico nei giorni successivi, offrendo l’opportunità di esplorare il lavoro dell’artista.

Martedì 28 aprile, dalle ore 18.30 alle 20.00, inaugurerà Wor(l)ds, mostra personale di Gianluigi Colin, presso la sede di Metronom in via Carteria 10, Modena.Il titolo della mostra richiama il rapporto tra "parola" (word) e "mondo" (world), cioè tra linguaggio e realtà. Su questa relazione si.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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