Le donne di Modena viaggio nell' universo femminile passeggiando per il centro

Domenica 8 marzo, le donne di Modena hanno preso parte a una passeggiata nel centro storico, organizzata per celebrare la Giornata della Donna. La manifestazione, patrocinata dal Comune, ha portato i partecipanti a scoprire figure femminili che hanno segnato la storia della città, come artiste, imprenditrici e attiviste. La visita si è concentrata su luoghi significativi legati alle loro vite e realizzazioni. La camminata ha coinvolto diverse decine di persone, offrendo un’occasione per conoscere meglio il ruolo delle donne nel passato di Modena.

Domenica 8 Marzo - ore 15con il patrocinio del Comune di ModenaLe donne di ModenaViaggio nell'universo femminile, Passeggiata nel centro storico di Modena alla scoperta di alcune donne che hanno reso celebre la città.Con Donatella Gallo.Ritrovo ore 15 davanti al Duomo di Modena in Corso.