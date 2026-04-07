D' amore e danno poesia e immagini dialogano nell' universo artistico di Greta Pirri

Dal 4 aprile al 24 maggio, presso la Casa Moretti di Cesenatico, sarà possibile visitare la mostra intitolata “D'amore e danno”, che presenta poesie e immagini realizzate dall'artista Greta Pirri. L'esposizione raccoglie le sue opere, incentrate sul rapporto tra poesia e arti visive, e resterà aperta fino alla fine di maggio.

Casa Moretti di Cesenatico, dal 4 aprile al 24 maggio ospita “D'amore e danno”, poesie e immagini firmate da Greta Pirri. L’esposizione, curata da Francesca Caldara, non sarà una mostra di pittura in senso tradizionale, ma un progetto di respiro più ampio, una proposta artistica complessa che presenta tele, acquerelli, poesie e molto altro ancora. ll percorso espositivo si compone di una trentina di opere, molte delle quali inedite, realizzate tra il 2014 e il 2026, nate dopo il percorso interiore intrapreso con Leonardo Azzolini che ha segnato un momento di svolta nella ricerca artistica di Pirri. Nella mostra sarà possibile ammirare gli acquerelli pubblicati nel volume "D'amore e danno", suddivisi in “Schizzi d’Amore” e “Attimi”, insieme alla nuova serie “Ad occhi chiusi” e a diverse terrecotte. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

"Il corpo come architettura emotiva", Greta Pirri in mostra indaga tra memoria e presenteLa mostra riunisce una selezione di dipinti e lavori su carta appartenenti alla ricerca più recente di Pirri, in cui la figura umana si configura...

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Argomenti più discussi: Greta Pirri. D’amore e danno; Il ritmo dell’occhio. Don Bronstein e la scena jazz a Chicago 1953 – 1968; D’Amore e danno, alla Casa Museo Marino Moretti la mostra di Greta Pirri.

Mostra di Greta Pirri a Casa MorettiPoesie e acquerelli si intrecciano dell’esposizione D’amore e danno di Greta Pirri che apre domani a Casa Moretti di Cesenatico. corrierecesenate.it

D'AMORE e DANNO , parole e immagini di Greta Pirri a cura di Francesca Caldari. Casa Moretti, Cesenatico. - facebook.com facebook